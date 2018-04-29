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Трамп запідозрив Путіна у наказі "посіяти хаос" в США

Неділя, 29 квітня 2018, 15:13

Президент Росії Володимир Путін міг доручити російському адвокату Наталії Весельницькій "посіяти хаос" в США за допомогою заяви про те, що вона була інформатором Кремля, коли зустрічалась з посадовцями президентської кампанії Дональда Трампа 2016 року.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає CNN.

За даними розвідки США, Дональд Трамп-молодший зустрічався з Весельницькою, щоб вивідати у неї можливий компромат на кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Спочатку вона заперечувала свої зв'язки з Кремлем, однак нещодавно заявила, що була інформатором і працювала на Юрія Чайку, який на той час був генеральним прокурором РФ.

За словами Трампа, це могло бути зроблено для того, щоб посіяти хаос в США у відповідь на рішучі дії американської адміністрації, вжиті проти Росії.

Нагадаємо, Весельницька зробила нову заяву після того, як комітет з розвідки палати представників Конгресу США 27 квітня опублікував доповідь про втручання Росії в американські вибори 2016 року. 

Комітет не знайшов свідчень змови між штабом Трампа і Росією.

Європейська правда

Теми: ТрампСШАРосія
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