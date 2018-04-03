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У ВМС розповіли, коли Україна отримає від США патрульні катери

Вівторок, 3 квітня 2018, 06:15
У ВМС розповіли, коли Україна отримає від США патрульні катери

У командуванні ВМС ЗС України завершується опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу "Айленд".

Про це йдеться у заяві прес-служби.

"Катери ми отримуємо безкоштовно, але їх транспортування, підготовка екіпажів, та інші супутні витрати здійснюються за рахунок держави", – підкреслив командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.

"Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в рамках чинного законодавства, але на дійсний час такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в рамках діючої угоди між урядом України та США", – додав він.

Міноборони України вже повідомило американській стороні про готовність отримати катери на запропонованих умовах.

"Наразі очікується повідомлення від США щодо термінів проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту, під час якої планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов’язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт", – йдеться у заяві.

Безпосередній процес передачі катерів розпочнеться після підписання вищезгаданого контракту. Цей процес включає також підготовку особового складу, який буде проходити службу на патрульних катерах типу "Айленд".

Раніше у розслідуванні програми "Схеми" зазначалося, що США готові передати українським ВМС 30-метрові катери класу "Island", що були на службі Берегової охорони США, а нині стоять у порту Балтимора.

Однак, за інформацією розслідувачів зі своїх джерел у Пентагоні та Сенаті США, Україна такому подарунку "опирається" нібито з меркантильних мотивів керівництва держави.

Зокрема, одним з українських заводів, які завантажені держзамовленням з відновлення флоту та постачають на озброєння ВМС малі броньовані артилерійські катери, є ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському" – колишня "Ленінська кузня", бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко.

"За даними джерел "Схем" у Міноборони, саме на катери виробництва заводу "Кузня на Рибальському" закладають гроші у Державному оборонному замовленні на наступні роки. Ввезення американських "Айлендів", схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу. Утім, офіційно дізнатися, чи закладають у бюджеті витрати на майбутні катери чи на отримання "Айлендів" Україною – неможливо", – зазначають "Схеми".

У командуванні ВМС Збройних сил України назвали "перекрученими" повідомлення про катери виробництва США і України та заявили, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру "грає на руку агресору".

У свою чергу редакція програми "Схеми" відкинула звинувачення ВМС у "перекручуванні відомостей, монтажі зі втратою змісту, вириванні з контексту фраз" у розслідуванні  та наполягає, що журналісти виклали інформацію об’єктивно та повно.

 

Теми: арміяфлотСША
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