У ЗСУ розслідування про катери США для українського флоту назвали "грою на руку агресору"

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Субота, 31 березня 2018, 10:17

У командуванні ВМС Збройних сил України назвали "перекрученими" повідомлення про катери виробництва США і України та заявили, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру "грає на руку агресору" .

Зокрема, у командуванні заявили, що українські малі броньовані артилерійські катери і американські патрульні катери "Айленд" мають різне призначення, а не є альтернативними проектами, як про це повідомили журналісти, тож порівняння їх тактико-технічних характеристик є некоректним.

"І малі броньовані артилерійські катери національного виробника, і патрульні катери "Айленд" виробництва США потрібні ВМС ЗСУ для нарощування надійності оборони України з моря та захисту наших національних інтересів", - з заявили у ЗСУ та додали, що ЗМІ "отримали вичерпну відповідь від керівництва оборонного відомства щодо зазначеного питання", однак "не зрозуміли, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру грає на руку агресору". 

Також у ВМС заявили, що журналістами було "допущено перекручування наданих відомостей, монтаж зі втратою змісту, виривання з контексту фраз визначених спікерів ВМС ЗСУ з метою підкріплення вже сформованої сюжетної лінії". 

Раніше у розслідуванні програми "Схеми" зазначалося, що США готові передати українським ВМС 30-метрові катери класу "Island", що були на службі Берегової охорони США, а нині стоять у порту Балтимора.

Однак, за інформацією розслідувачів зі своїх джерел у Пентагоні та Сенаті США, Україна такому подарунку "опирається" нібито з меркантильних мотивів керівництва держави.

Зокрема, одним з українських заводів, які завантажені держзамовленням з відновлення флоту та постачають на озброєння ВМС малі броньовані артилерійські катери, є ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському" – колишня "Ленінська кузня", бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко.

 

"За даними джерел "Схем" у Міноборони, саме на катери виробництва заводу "Кузня на Рибальському" закладають гроші у Державному оборонному замовленні на наступні роки. Ввезення американських "Айлендів", схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу. Утім, офіційно дізнатися, чи закладають у бюджеті витрати на майбутні катери чи на отримання "Айлендів" Україною – неможливо", - зазначають "Схеми". 

Теми: Порошенко армія флот США
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