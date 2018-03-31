У ЗСУ розслідування про катери США для українського флоту назвали "грою на руку агресору"

У командуванні ВМС Збройних сил України назвали "перекрученими" повідомлення про катери виробництва США і України та заявили, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру "грає на руку агресору" .

Зокрема, у командуванні заявили, що українські малі броньовані артилерійські катери і американські патрульні катери "Айленд" мають різне призначення, а не є альтернативними проектами, як про це повідомили журналісти, тож порівняння їх тактико-технічних характеристик є некоректним.

"І малі броньовані артилерійські катери національного виробника, і патрульні катери "Айленд" виробництва США потрібні ВМС ЗСУ для нарощування надійності оборони України з моря та захисту наших національних інтересів", - заявили у ЗСУ та додали, що ЗМІ "отримали вичерпну відповідь від керівництва оборонного відомства щодо зазначеного питання", однак "не зрозуміли, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру грає на руку агресору".

Також у ВМС заявили, що журналістами було "допущено перекручування наданих відомостей, монтаж зі втратою змісту, виривання з контексту фраз визначених спікерів ВМС ЗСУ з метою підкріплення вже сформованої сюжетної лінії".

У свою чергу редакція програми "Схеми" відкинула звинувачення ВМС у "перекручуванні відомостей, монтажі зі втратою змісту, вириванні з контексту фраз" у розслідуванні та наполягає, що журналісти виклали інформацію об’єктивно та повно.

"У сюжеті була наведена низка фактів, які сукупно можуть свідчити, що ввезення катерів Island з США може затягуватися через комерційний інтерес заводу Порошенка. Редакція зазначає, що жоден з цих фактів спростовано не було, як і не було надано відповідей на питання, поставлені журналістами", - заявили у "Схемах".

"У розслідуванні не оприлюднювалась жодна "конфіденційна інформація оборонного характеру" - орієнтовна вартість будівництва нових катерів неодноразово озвучувались ВМС, а технічні характеристики вітчизняних катерів вже були опубліковані у мережі. ... У процесі підготовки матеріалу журналісти отримали вичерпні та повні коментарі лише від Командування ВМС ЗСУ, хоча остаточне вирішення цієї проблеми не перебуває у компетенції ВМС. Ані міністр оборони, ані прем’єр-міністр, ані Петро Порошенко як президент та акціонер "Кузні на Рибальскому" - відповідей по суті не надали", - заявили у редакції.

Також підкреслюється, що військові дії в Україні "не можуть бути приводом для надмірного засекречення у військовому виробництві, зокрема у випадках, коли йдеться про бізнес діючого президента України", а один із стандартів НАТО - є громадський контроль над Збройними силами.

Раніше у розслідуванні програми "Схеми" зазначалося, що США готові передати українським ВМС 30-метрові катери класу "Island", що були на службі Берегової охорони США, а нині стоять у порту Балтимора.

Однак, за інформацією розслідувачів зі своїх джерел у Пентагоні та Сенаті США, Україна такому подарунку "опирається" нібито з меркантильних мотивів керівництва держави.

Зокрема, одним з українських заводів, які завантажені держзамовленням з відновлення флоту та постачають на озброєння ВМС малі броньовані артилерійські катери, є ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському" – колишня "Ленінська кузня", бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко.

"За даними джерел "Схем" у Міноборони, саме на катери виробництва заводу "Кузня на Рибальському" закладають гроші у Державному оборонному замовленні на наступні роки. Ввезення американських "Айлендів", схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу. Утім, офіційно дізнатися, чи закладають у бюджеті витрати на майбутні катери чи на отримання "Айлендів" Україною – неможливо", - зазначають "Схеми".