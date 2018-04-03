Кабмін заклав капсулу будівництва ІІ черги Меморіалу Голодомору
Члени Кабінету міністрів заклали капсулу будівництва другої черги Меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Києві.
Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у Twitter.
"Спільно з членами уряду закладаємо капсулу будівництва ІІ черги Меморіалу пам'яті жертв Голодомору", – написав він.
"Справа честі і свідчення відновлення історичної справедливості щодо мільйонів невинно загиблих", – додав прем’єр.
Рішення про будівництво Кабмін схвалив у рамках відзначення 85-х роковин Голодомору, повідомляє урядовий портал.
"Менше 100 років тому в історії нашої країни сталася жахлива трагедія... Ми втратили мільйони людей, і голод не обирав жертв. Наш обов'язок відновити пам'ять невинно загиблих", – сказав Гройсман.
За його словами, розбудова музею – це великий проект, який передбачає будівельні роботи, продовження досліджень, формування великої експозиції.
За задумом архітекторів, друга черга меморіального комплексу буде "захована" у Дніпровський схил, який наразі укріплюють. Це не змінить ландшафту і збереже ідею музею як свічки пам'яті, зазначає уряд.
Проект уже погоджено ЮНЕСКО.
У грудні 2017 року Кабінет міністрів схвалив поданий Міністерством культури ескізний проект реконструкції музею кошторисною вартістю близько 772 млн грн.
До 85-х роковин Голодомору хочуть активізувати роботу з міжнародною спільнотою щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Також планують проведення великих виставок і зустрічей, у листопаді – Міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам Голодомору.
Прем’єр також підтримав ідею створення кінострічки, присвяченої темі Голодомору.
Він також за вшанування пам'яті дослідників Голодомору, передусім американського вченого Джеймса Мейса.
Меморіал жертв Голодомору було зведено поблизу Києво-Печерської Лаври у 2008-2010 роках для увічнення пам'яті жертв голоду 1932-1933 років, штучного створеного керівництвом СРСР.
Відкрили музей, збудований за проектом художника Анатолія Гайдамаки та архітектора Юрія Ковальова, у серпні 2009 року.
У лютому 2010 році Віктор Ющенко надав меморіалу статус національного.