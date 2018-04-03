МВС зняло з розшуку колишнього главу "Укртранснафти"

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Вівторок, 3 квітня 2018, 14:49

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку колишнього голову правління ПАТ "Укртранснафта" Олександра Лазорка.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані сайту МВС.

Лазорко був оголошений в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки України.

Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці підозрювали Лазорка по 4 епізодах: незаконне викачування технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привата"; незаконні (надмірні) витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з "Приватом").

Після оголошення в національний розшук, колишній глава "Укртранснафти" оселився в Лондоні і намагався через українські суди домогтися відновлення на посаді. Ці судові процеси тривають досі.

У грудні 2015 року МВС повідомило, що передало запит на Лазорка в Інтерпол, але чи був він в результаті оголошений в міжнародний розшук з відкритих джерел невідомо.

Лазорко очолював "Укртранснафту" з 2009 по 2015 роки. Раніше він керував підприємствами групи "Приват" – Дрогобицьким і Надвірнянським НПЗ.

Економічна правда

Теми: Лазорко Приват нафта
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