Націоналісти передали свої вимоги в АП і розійшлися

Учасники маршу націоналістичних партій і організацій "Маршу проти олігархів в Україні" завершили свій протест в урядовому кварталі Києва.



Про це повідомляє 3 квітня "Інтерфакс-Україна".



Близько 15.00 вівторка активісти "Свободи", Національного корпусу і Правового сектора озвучили і передали свої вимоги і пропозиції до АП, після чого завершили свою акцію і розійшлися.



В рамках акції, що проходила в центрі Києва з ранку вівторка, і в якій, за оцінками поліції, взяли участь близько 2,5 тисячі осіб, представники націоналістичних партій та рухів пройшли маршем вулицею Грушевського спочатку до будівлі Кабміну, потім - до Верховної Ради, звідки пізніше перемістилися до Адміністрації президента.



В ході акції націоналісти заявляли про те, що олігархи є однією з головних проблем України і сприяють розвитку корупції в країні.



На думку присутніх, президент Петро Порошенко "має сам перестати бути олігархом і боротися з олігархією в Україні", що й обіцяв під час президентських виборів.



Відзначається, що акція пройшла без будь-яких інцидентів.



Правопорядок в центрі Києва забезпечують 1,5 тисячі співробітників правоохоронних органів.