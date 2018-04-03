Націоналісти передали свої вимоги в АП і розійшлися

1795 переглядів
Вівторок, 3 квітня 2018, 16:02

Учасники маршу націоналістичних партій і організацій "Маршу проти олігархів в Україні" завершили свій протест в урядовому кварталі Києва.

Про це повідомляє 3 квітня "Інтерфакс-Україна".

Близько 15.00 вівторка активісти "Свободи", Національного корпусу і Правового сектора озвучили і передали свої вимоги і пропозиції до АП, після чого завершили свою акцію і розійшлися.

В рамках акції, що проходила в центрі Києва з ранку вівторка, і в якій, за оцінками поліції, взяли участь близько 2,5 тисячі осіб, представники націоналістичних партій та рухів пройшли маршем вулицею Грушевського спочатку до будівлі Кабміну, потім - до Верховної Ради, звідки пізніше перемістилися до Адміністрації президента.

В ході акції націоналісти заявляли про те, що олігархи є однією з головних проблем України і сприяють розвитку корупції в країні.

На думку присутніх, президент Петро Порошенко "має сам перестати бути олігархом і боротися з олігархією в Україні", що й обіцяв під час президентських виборів.

Відзначається, що акція пройшла без будь-яких інцидентів.

Правопорядок в центрі Києва забезпечують 1,5 тисячі співробітників правоохоронних органів.

Теми: націоналісти Адміністрація президента акції
powered by lun.ua
По темі
У центрі Києва колона націоналістів іде пікетувати Кабмін, Раду і Банкову 3 квітня 2018, 10:30
"Нацкорпус" зірвав у Полтаві тренінг про роботу з ЛГБТ 31 березня 2018, 22:19
Під Миколаївською облрадою – сотні силовиків. Націоналісти мають вимогу 29 березня 2018, 10:55
Усі новини
Головні новини
Вбивства на Майдані: Суд допитає екс-міністра Захарченка
Від Савченко пішов адвокат
Луценко пообіцяла нові проекти про скасування декларацій для ГО
В уряді сказали, коли чекати підвищення пенсійного віку
Усі новини
київ

Гастро-новини: 9 закладів Києва, що відкрилися в березні

здоров'я

Як відмова від алкоголю і сигарет змінює життя