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Націоналісти передали свої вимоги в АП і розійшлися

Вівторок, 3 квітня 2018, 16:02

Учасники маршу націоналістичних партій і організацій "Маршу проти олігархів в Україні" завершили свій протест в урядовому кварталі Києва.

Про це повідомляє 3 квітня "Інтерфакс-Україна".

Близько 15.00 вівторка активісти "Свободи", Національного корпусу і Правового сектора озвучили і передали свої вимоги і пропозиції до АП, після чого завершили свою акцію і розійшлися.

В рамках акції, що проходила в центрі Києва з ранку вівторка, і в якій, за оцінками поліції, взяли участь близько 2,5 тисячі осіб, представники націоналістичних партій та рухів пройшли маршем вулицею Грушевського спочатку до будівлі Кабміну, потім - до Верховної Ради, звідки пізніше перемістилися до Адміністрації президента.

В ході акції націоналісти заявляли про те, що олігархи є однією з головних проблем України і сприяють розвитку корупції в країні.

На думку присутніх, президент Петро Порошенко "має сам перестати бути олігархом і боротися з олігархією в Україні", що й обіцяв під час президентських виборів.

Відзначається, що акція пройшла без будь-яких інцидентів.

Правопорядок в центрі Києва забезпечують 1,5 тисячі співробітників правоохоронних органів.

Теми: націоналістиАдміністрація президентаакції
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