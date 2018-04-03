Засуджений у справі про "кримських диверсантів" вийшов на свободу
Фігурант "справи кримських диверсантів" Редван Сулейманов, якого засудили за нібито підготовку диверсії на півострові, вийшов на свободу.
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
"Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися до Криму", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 10 серпня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив Сулейманова до 1 року і 8 місяців колонії, а також до стягнення з нього 3,4 мільйона рублів.
Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.
10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.
Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.
За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея.