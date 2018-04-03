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Засуджений у справі про "кримських диверсантів" вийшов на свободу

Вівторок, 3 квітня 2018, 21:12

Фігурант "справи кримських диверсантів" Редван Сулейманов, якого засудили за нібито підготовку диверсії на півострові, вийшов на свободу.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися до Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 серпня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив Сулейманова до 1 року і 8 місяців колонії, а також до стягнення з нього 3,4 мільйона рублів.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.

10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариРосія
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