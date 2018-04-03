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Суд відклав обрання запобіжного заходу для Бубенчика

Вівторок, 3 квітня 2018, 21:36
Суд відклав обрання запобіжного заходу для Бубенчика
Радіо Свобода

Печерський районний суд Києва відклав на невизначений термін обрання запобіжного заходу для активіста Майдану Івана Бубенчика, який заявляє, що вбив двох правоохоронців 20 лютого 2014 року.

Про це повідомив суддя під час засідання.

"Слідчий суддя ухвалив оголосити перерву без визначення терміну для розгляду заяви", - сказав він.

Адвокат Бубенчика просив про відстрочення. Він стверджував, що йому не вистачило часу для підготовки та ознайомлення з матеріалами справи.

Крім того, він заявив про відвід слідчого судді.

Водночас прокурор заявляв, що трьох годин було достатньо для цього.

Як відомо, 3 квітня ГПУ вручила підозру Бубенчику, який розповідав, як стріляв на Майдані в правоохоронців. Його підозрюють у вбивстві двох правоохоронців.

Бубенчика підозрюють в посяганні на життя співробітників правоохоронного органу (стаття 348 КК), умисне вбивство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК) і незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч.1 ст. 263 КК).

У законі про амністію вказана лише 348 стаття КК. Статей 115 і 263 КК в законі немає.

Депутат Володимир Парасюк і Семен Семенченко готові взяти Бубенчика на поруки.

Українська правда

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Теми: судМайдан
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