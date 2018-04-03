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Нардепы готовы взять на поруки Бубенчика

Вторник, 3 апреля 2018, 19:39
Нардепы готовы взять на поруки Бубенчика
Громадське

Народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, суд объявил перерыв до 21:00.

Об этом "Украинской правде" сообщил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты взять Бубенчика на поруки.

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство. Конечно, ряд депутатов уже обсуждают вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомощь" - ред.)".

Он сообщил, что сейчас в суде, который выбирает Бубенчику меру пресечения, объявлен перерыв до 21:00 вторника, чтобы адвокаты ознакомились с материалами дела.

"Сейчас адвокат изучает дело. Суд отложили до 21:00 сегодняшнего вечера", - сообщил политик.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства правоохранителей на Майдане. "Я был на суде. Отъехал для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк.

Он пояснил, что сейчас по делу Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Как известно, Бубенчика подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

Ранее стало известно, что ГПУ вручила подозрение Бубенчику, который рассказывал, как стрелял на Майдане в правоохранителей. Его подозревают в убийстве двух правоохранителей.

Подробнее о делах Майдана читайте в материале: Дела Майдана. Расследовать нельзя закрыть

Темы: БубенчикМайдансудПарасюкСеменченко
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