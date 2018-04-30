Меркель готова відповісти на торгівельну війну США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонному форматі обговорила з президентом Франції Еммануелем Макроном та англійським прем'єром Терезою Мей проблему тарифних війн з США та виконання умов ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, пише DW.com.

Сторони зійшлися на думці, що "Сполученим Штатам не слід здійснювати будь-які торговельно-політичні заходи щодо Євросоюзу", маючи на увазі можливу відмову Вашингтона від виняткових умов для європейських країн щодо нових мит на сталь і алюміній після 1 травня.

В ході зустрічі Меркель з президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні глава Білого дому ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він дію виняткових умов чи ні.

Берлін готовий "в рамках положень багатосторонньої торгівлі захищати свої інтереси", підкреслила Меркель.

У прес-службі глави британського уряду уточнили, що предметом діалогу стала також "важлива роль ядерної угоди з Іраном (Спільного всеосяжного плану дій - Ред.) як кращого способу нейтралізувати загрозу" того, що в розпорядження Тегерана можуть потрапити ядерні озброєння.

Учасники розмови також поговорили про важливість продовження діалогу в тристоронньому форматі для "просування спільних інтересів та забезпечення безпеки" в Європі.