Поліція з'ясувала ім'я жінки, яка стріляла в штаб-квартирі YouTube

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Середа, 4 квітня 2018, 07:28

Жінку, яка поранила щонайменше трьох осіб в штаб квартирі YouTube в Каліфорнії звали Насім Наджафі Агдам.

Про це повідомляє CNBC.

За словами чиновників, Насім Наджафі Агдам, якій було 39 років, вчинила напад через побутовий конфлікт.

Застосувавши пістолет калібру 9 мм, вона поранила 36-річного чоловіка, який потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані, а також двох жінок, після чого покінчила з собою.

Згідно з повідомленнями CBS, потерпілий і підозрювана перебували у стосунках.

Поліція не пов'язує подію з тероризмом, однак, за їхніми даними, Агдам раніше стверджувала, що YouTube "дискримінував і фільтрував" її контент.

Раніше повідомлялося, що в штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско відбулася стрілянина.

Теми: США надзвичайна подія
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