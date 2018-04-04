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Поліція з'ясувала ім'я жінки, яка стріляла в штаб-квартирі YouTube

Середа, 4 квітня 2018, 07:28

Жінку, яка поранила щонайменше трьох осіб в штаб квартирі YouTube в Каліфорнії звали Насім Наджафі Агдам.

Про це повідомляє CNBC.

За словами чиновників, Насім Наджафі Агдам, якій було 39 років, вчинила напад через побутовий конфлікт.

Застосувавши пістолет калібру 9 мм, вона поранила 36-річного чоловіка, який потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані, а також двох жінок, після чого покінчила з собою.

Згідно з повідомленнями CBS, потерпілий і підозрювана перебували у стосунках.

Поліція не пов'язує подію з тероризмом, однак, за їхніми даними, Агдам раніше стверджувала, що YouTube "дискримінував і фільтрував" її контент.

Видання Dailymail пише, що жінка була активним користувачем сайту YouTube і виступала проти нової "диктаторської" політики сервісу. Зокрема звинувачувала YouTube у цензурі стосовно відео, яке вона викладала в мережу.

 

Агдам була активісткою в галузі прав тварин і була поборником веганства. Мала значну присутність в мережі Інтернет та в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що в штаб-квартирі YouTube в Сан-Франциско відбулася стрілянина.

Теми: СШАнадзвичайна подія
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