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Супрун не має наміру йти з посади

Середа, 4 квітня 2018, 11:39

Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поки не збирається залишати свою посаду.

Про це вона заявила 4 квітня, відповідаючи на запитання журналістів про її реакцію на рішення парламентського комітету, передає "Дзеркало тижня".

"Я і моя команда розцінюємо цю ініціативу як оцінку ефективності старту реформи медицини. І я вдячна всім людям, які мені написали, які мене підтримували", – сказала Супрун.

Зокрема в.о. міністра зазначила, що отримала також дзвінок підтримки і від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомлялось, комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я на засіданні 3 квітня рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Рішення схвалити проект постанови №5642, внесений до парламенту ще 16 січня 2017 року, на засіданні у вівторок підтримали 7 членів комітету.

Ініціаторами постанови №5642 є представники "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олександр Вілкул.

Теми: МОЗ
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