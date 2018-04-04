Супрун не має наміру йти з посади

Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун поки не збирається залишати свою посаду.

Про це вона заявила 4 квітня, відповідаючи на запитання журналістів про її реакцію на рішення парламентського комітету, передає "Дзеркало тижня".

"Я і моя команда розцінюємо цю ініціативу як оцінку ефективності старту реформи медицини. І я вдячна всім людям, які мені написали, які мене підтримували", – сказала Супрун.

Зокрема в.о. міністра зазначила, що отримала також дзвінок підтримки і від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як повідомлялось, комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я на засіданні 3 квітня рекомендував парламенту прийняти звернення до Кабінету міністрів про відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Рішення схвалити проект постанови №5642, внесений до парламенту ще 16 січня 2017 року, на засіданні у вівторок підтримали 7 членів комітету.

Ініціаторами постанови №5642 є представники "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олександр Вілкул.