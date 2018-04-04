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Аваков не бачить Порошенка єдиним кандидатом від коаліції

Середа, 4 квітня 2018, 13:57
Аваков не бачить Порошенка єдиним кандидатом від коаліції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтверджує, що між президентською вертикаллю і вертикаллю "Народного фронту" обговорюються плани на наступні вибори.

Про це глава МВС розповів в інтерв'ю виданню LIGA.net.

На питання, чи дозволяє поточний рейтинг і репутація президента Петра Порошенка говорити про нього як про єдиного кандидата від правлячої коаліції, глава МВС сказав:

"Я здригаюся, коли чую про єдиного кандидата. Я вважаю, що Порошенко може бути одним з реальних кандидатів у президенти – поряд з іншими. І нехай кожен громадянин сам собі вибирає, кого він вважає гідним".

Аваков нагадав, що є прихильником парламентської республіки:

"Я, наприклад, вважаю, що дуже правильно буде зробити парламентську республіку. Це б остудило багато голів, які борються за владу в країні. Усунув би дуалізм влади. Зменшило кількість угруповань, які борються один з одним".

"Адже у нас як в останні роки? Президент завжди бореться з прем'єром. Прем'єр завжди бореться з президентом. Це створює дисбаланс і конфліктні ситуації", – додав він.

Глава МВС вкотре наголосив, що не має конфліктів з главою держави.

"Ми дуже часто спілкуємося з президентом Порошенком... Ми не вороги. Кожен виконує свою функцію. Я – функцію міністра, він – функцію президента", – стверджує Аваков.

За словами Авакова, спільний похід на вибори "Народного фронту" з президентською вертикаллю – один з можливих сценаріїв, але глава МВС не є симпатиком цього сценарію.

Реагуючи на питання, що, згідно з даними деяких ЗМІ, між президентською вертикаллю і вертикаллю "Народного фронту" була досягнута домовленість про те, як іти на вибори, і що нібито 30% списку за НФ, Аваков сказав:

"Ніяких домовленостей немає. Цю версію я теж читав в пресі. Це був один з варіантів обговорення. Логіка варіанту була в тому, щоб визначити формат об'єднання центристських сил, для консолідації зусиль з реформ та для участі у виборчому процесі. Як один з варіантів – так, обговорювалася спільна партія. Але я, наприклад, не є прихильником такого варіанту".

"Моє глибоке переконання: передвиборне вікно можливостей закривається, але у кожного з потенційних учасників залишається можливість реалізувати роботу за своїми напрямками. Про вибори, я вважаю, треба говорити дещо пізніше", – вважає міністр.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковНародний фронтвибориПорошенко
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