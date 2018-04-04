Україна і Росія з початку російської агресії призупинили дію або розірвали 44 договори.



Про це повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на засіданні комітету Верховної Ради у закордонних справах в середу, передає "Інтерфакс-Україна".



"До 2014 року Україна і РФ уклали 451 міжнародний договір. Після початку збройної агресії ми почали інвентаризацію правової бази двосторонніх відносин з Росією", – розповіла вона.



"Станом на квітень 2018 року за нашими даними було виконано всі необхідні внутрішньодержавні процедури і прийнято рішення про призупинення або зупинення дії одного міждержавного договору, 25 міжурядових договорів (20 з ініціативи України, 5 – Росії), 18 міжвідомчих договорів", – зазначає Зеркаль.



Заступник міністра зазначила, що було докладено всіх зусиль для зменшення кількості угод, за якими Україна не має інтересу в їх продовженні.



Зеркаль додала, що позиція МЗС щодо договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ полягає в недоцільності продовження такого договору.



"Ми не виступаємо за розрив такого договору, ми виступаємо за те, щоб не продовжувати дію цього договору на наступні 10 років, оскільки змінилися обставини відносин України і РФ. Ці обставини вимагають нових підходів до договірної основи", – розповіла заступник міністра.



Раніше повідомлялося, що МЗС України підготувало пропозиції про вихід з органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.



У коментарі "Українській правді" прес-секретар МЗС Мар'яна Беца пояснила, що міністерство підготувало пропозиції та аналіз різних варіантів: можливого призупинення (повної або тимчасової) дії та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.



Беца зазначила, що подальший аналіз триває.