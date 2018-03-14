МЗС підготувало пропозиції про денонсацію договору про дружбу з РФ

МЗС України підготував пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Про це повідомляє депутат від БПП голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах Світлана Заліщук.

"Міністр Павло Клімкін на нашому комітеті у закордонних справ анонсував, що МЗС підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією", – написала вона у Facebook.

"На питання, коли можна очікувати таких рішень міністр відповів, що рішення за главою держави", – додала вона.

У свою чергу в коментарі "Українській правді" речниця МЗС Мар'яна Беца пояснила, що міністерство підготувало пропозиції та аналіз різних варіантів: можливого призупинення (повного чи тимчасового) дії та денонсації договору про дружбу з Російською Федерацією.

"Якоїсь однієї конкретної опції ми не пропонували", – зазначила вона.

Беца зазначила, що подальший аналіз ще триває.

Що ж до виходу зі Співдружності незалежних держав речниця МЗС нагадала, що Україна не була членом цієї організації.

Україна вже довший час не бере участь у засіданнях СНД.

"Наша мета – вихід із СНД", – вказала Беца.

Водночас МЗС здійснює аналіз питання, які угоди, укладені з країнами СНД, є важливими для громадян України, і тому їх варто залишити.

Речниця МЗС також зазначила, що остаточне рішення в цих питаннях прийматиме президент Петро Порошенко.