Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна запропонувала РФ обміняти 23 впійманих росіян на політв’язнів

Середа, 4 квітня 2018, 18:04

Українська сторона у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув'язнених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності росіян в обмін на українських політв‘язнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Тепер ми очікуємо реакції і відповіді російської сторони на ці ініціативи", - написала вона.

Геращенко розповіла, що ключовими в Мінську у середу були питання "безпеки, щоденне порушення іншою стороною пасхального перемир‘я і новий етап звільнення заручників".

"Наступна зустріч в Мінську за два тижні. Дуже хочеться просунутися в питанні звільнення заручників", - написала Геращенко.

Раніше Геращенко заявляла, що в України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

Олександр Шумілін, УП
Теми: РосіяУкраїнаполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Окупанти примушують працівників ЗАЕС отримувати паспорти РФ – штаб
У Новоросійську пролунали вибухи, МО РФ заявило про атаку безекіпажними катерами
Кремль намагається показати сприятливі умови для залучення в армію добровольців – ISW
Останні новини
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
Усі новини...
Реклама: