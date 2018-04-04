Україна запропонувала РФ обміняти 23 впійманих росіян на політв’язнів

Українська сторона у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув'язнених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності росіян в обмін на українських політв‘язнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Тепер ми очікуємо реакції і відповіді російської сторони на ці ініціативи", - написала вона.

Геращенко розповіла, що ключовими в Мінську у середу були питання "безпеки, щоденне порушення іншою стороною пасхального перемир‘я і новий етап звільнення заручників".

"Наступна зустріч в Мінську за два тижні. Дуже хочеться просунутися в питанні звільнення заручників", - написала Геращенко.

Раніше Геращенко заявляла, що в України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.