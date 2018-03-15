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Україна готова віддати більше 20 росіян в обмін на бранців Кремля

Четвер, 15 березня 2018, 11:32

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

Про це повідомила у Facebook представник України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Ірина Геращенко.

"На Донбасі затримано і засуджено більше двадцяти росіян - "настамнетов". Ми готові передати їх РФ в обмін на звільнення бранців Кремля, що утримуються в тюрмах РФ, й виступаємо за активізацію цього процесу", - написала вона.

За словами Геращенко, про це українська сторона нагадала російським представникам на черговому засіданні Мінської групи, що відбулося 14 березня.

Вона наголосила, що для такого обміну Україна готова "до всіх здорових компромісів".

"У цьому питанні прогресу, на жаль, попри всі наші зусилля пришвидшити чергову хвилю звільнення, поки що немає", - зазначила Геращенко.

Вона розповіла також, що українську сторону гуманітарної підгрупи на зустрічі цього разу представляли експерти СБУ і радник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Загородний.

Ключовими темами засідання були інфраструктурні питання постраждалого від російської агресії Донбасу: відкриття КПВВ "Золоте" та можлива реконструкція мосту в Станиці Луганській.

Як повідомлялося, 2 березня на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом відбувся обмін двох українських прикордонників Богдана Марцоня і Ігоря Дзюбака на двох російських, затриманих в липні 2017 року.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиРосіяполітв'язніГеращенко Ірина
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