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Великоднє перемир'я на Донбасі протрималось 10 хвилин – Оліфер

Середа, 4 квітня 2018, 18:36

"Пасхальне перемир'я", яке підтримали лідери країн "Нормандське четвірки", тривало лише 10 хвилин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронньої контактній групі.

"Великоднє перемир'я тривало лише 10 хвилин. В період з 30 березня по 2 квітня 2018 року з боку НЗФ ОРДЛО/РФ зафіксовано 101 обстріл, з них 93 – прицільні. Варто зазначити, що заяву ТКГ щодо Великоднього перемир'я підтримали лідери країн Нормандської четвірки, в тому числі і президент РФ, проте тиша так і не запанувала", - написала вона.

"Окреме обурення викликає інформація СММ ОБСЄ щодо системних обстрілів їхніх беспілотників з боку НЗФ ОРДЛО. Так, лише один звіт місії за 30 березня 2018 року повідомляє про 3 обстріли дрона ОБСЄ, що зазнали атаки на території ОРДЛО, при цьому один з них було збито", - додала Оліфер.

Віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув'язнених за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності росіян в обмін на українських політв‘язнів.

Українська правда
Теми: ДонбасАТО
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