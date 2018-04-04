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НАБУ перевіряє інформацію про фінансування Каддафі президентської кампанії Тимошенко

Середа, 4 квітня 2018, 18:51
НАБУ перевіряє інформацію про фінансування Каддафі президентської кампанії Тимошенко

НАБУ почало перевірку повідомлень про фінансування виборчої кампанії Юлії Тимошенко 2010 року лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит народного депутата Володимира Ар’єва.

У документі зазначили, що відомство розглянуло запит, який стосується можливого отримання Тимошенко 4 мільйонів євро від Муаммара Каддафі та їхнього використання для фінансування виборчої кампанії на президентських виборах 2010 року.

"За результатами інформаційно-аналітичного дослідження, у разі виявлення ознак кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного бюро, буде прийнято рішення відповідно до вимог ст. 214 КПК України", - йдеться у документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США.

ЗМІ стверджували, що уряд Каддафі виділив $5 млн. на кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році. Ще 4 млн. євро були витрачені на кампанію Юлії Тимошенко, яка балотувалася на виборах в Україні в 2010 році.

У прес-службі Батьківщини спростували інформацію, подану виданням.

"Прес-служба заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності", - йдеться у коментарі, переданому "Європейській правді".

Українська правда

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Теми: ТимошенкоКаддафіНАБУгроші
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