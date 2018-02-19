Каддафі фінансував президентські кампанії Тимошенко та Саркозі - ЗМІ

Режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США.

Про це повідомляє видання Asharq Al Awsat, штаб-квартира якого знаходиться у Лондоні, передає "Європейська правда".

Газета стверджує, що уряд Каддафі виділив $5 млн. на кампанію кандидата на виборах в США в 2004 році. Ще 4 млн. євро були витрачені на кампанію Юлії Тимошенко, яка балотувалася на виборах в Україні в 2010 році.

Близький помічник з оточення Саіфа Аль Іслама – сина Каддафі – розповів на умовах анонімності, що особисто передав кошти на кампанію Тимошенко.

"Гроші були замовлені доктором Багдаді аль-Махмуді, прем'єр-міністром того часу (зараз перебуває у в'язниці в Тріполі), і були поміщені в сумку, купюрами по 500 євро. Ми вирушили на приватному літаку, вони зустріли нас в аеропорту Києва, ми провели там ніч і повернулися. Гроші отримав тодішній віце-прем'єр України", - сказав він.

У прес-службі Батьківщини спростували інформацію, подану виданням. "Прес-служба заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності", - йдеться у коментарі, переданому "Європейській правді".

Також в публікації Asharq Al Awsat стверджується, що Каддафі витратив майже 50 млн. євро на фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі в 2007 році. А французько-ліванський бізнесмен Зіяд Такіддін, який був присутній на зустрічі Саркозі з Каддафі, сказав, що "цифри були набагато вищі за вказану".

Саркозі неодноразово відхрещувався, що брав гроші у Каддафі. Однак той самий помічник сина Каддафі сказав, що був присутній на закритих зустрічах між французькими та лівійськими офіційними особами. Саркозі нібито обіцяв поліпшити стосунки між Францією і Лівією в обмін на фінансування.

За даними видання, кандидат в США фінансувався через посередника, який був близьким другом Саіфа Аль Іслама і офіційного представника США.

"Кандидат обіцяв Тріполі, що, якщо він виграє вибори, то прибере Лівію з чорних списків держав-терористів. Фінансування його кампанії здійснювалося за рахунок переведення коштів через третю країну. Угода між лівійцями і американцями відбулося після зустрічі в американському місті Толедо в штаті Айдахо", – повідомляє газета.

Газета Asharq Al Awsat - одна із найстаріших і найвпливовіших в регіоні, друкується у 14 містах на чотирьох континентах. Входить до найбільшого на Близькому Сході видавничо-фінансовий холдингу - Саудівської дослідницької та маркетингової групи. Має мережу бюро та кореспондентів у всьому арабському світі, Європі, США та Азії. Asharq Al Awsat - єдине арабомовних видання, що володіє правом публікації арабських копірайтів "Washington Post" і "USA Today".

Опублікована стаття є однією з частин розслідування діяльності режиму Каддафі і його співпраці із західними лідерами.

Пізніше речниця Юлії Тимошенко Марина Сорока у коментарі Радіо Свобода заявила, що цю інформація неправдива.

"Ця інформація не відповідає дійсності, це все неправда", - сказала вона.