Балуха "судили" в наручниках по відеозв'язку – адвокат заявив про порушення

У "Верховному суді" окупованого Криму розглядали скаргу захисту українського активіста Володимира Балуха щодо продовження йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

Самого Балуха не доставили в будівлю суду, бо наразі він знаходиться в ІТТ смт. Роздольне. Він приймав участь в засіданні суду по відеозв'язку.

"Під час судового засідання Балух був у наручниках, що є грубим порушенням принципу презумпції невинуватості. Після того, як адвокат зробив відповідну заяву, наручники з українця були зняті", - зазначають правозахисники.

Балух та його захист заявили суду про порушення права на захист активіста, бо участь в засіданні суду по відеозв'язку позбавляє його можливості конфіденційно спілкуватися з адвокатом, що є частиною права на захист.

У зв'язку з цим засідання продовжать завтра, 5 квітня 2018 року.

Адвокат після засідання виїхав в Роздольне, щоб поспілкуватися зі підзахисним.

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.