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Асоціація правосуддя визнала суддів КС РФ відповідальними за анексію Криму

Четвер, 5 квітня 2018, 05:40

Асоціація конституційного правосуддя країн Балтійського та Чорноморського регіонів (BBCJ) узгодила спільну позицію з питання притягнення суддів КС РФ до відповідальності за створення передумов для анексії Криму.

Про це йдеться у документі, який є у розпорядженні УП.

У декларації підкреслюється, що BBCJ проінформована, що 6 березня 2018 року Генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти суддів Конституційного Суду РФ за їх участь у здійсненні агресії проти України.

Також у документі йдеться про Постанову парламенту Грузії про грубе порушення прав людини на окупованих РФ територіях Абхазії та Південої Осетії.

Крім цього, Асоціація взяла до уваги Декларацію парламенту Молдови про відкликання російських військових сил з території країни.

На основі принципів, проголошених у Декларації про створення BBCJ, наголошується, що окупація РФ територій України, Грузії і Молдови є серйозним порушенням міжнародного права та актом агресії, який неодноразово засуджували Генасамблея ООН та ПАРЄ.

 
 

BBCJ у цій декларації підтверджує спільну Батумську резолюцію, у якій судді КС РФ звинувачуються у створенні передумов для анексії Криму.

"Не існує більш дискримінаційного рішення, ніж використання конституційного правосуддя для внутрішньої легалізації серйозних порушень міжнародного права", - наголошує Асоціація.

Підкреслюється, що невідворотність відповідальності за агресію є необхідною передумовою для забезпечення
міжнародного миру і безпеки та запобігання міжнародним злочинам.

"BBCJ підтримує позицію України, Молдови та Грузії щодо засудження агресії РФ та порушення прав людини на окупованих територіях", - йдеться у заяві.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що голову і 18 суддів КС РФ підозрюють у зумисних діях щодо зміни меж території та державного кордону України; в порушенні порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ).

Українська правда

Теми: судРосіяКриманексія
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