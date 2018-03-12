Луценко: Суддям КС РФ повідомлено про підозру щодо окупації Криму

Голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації направлено повідомлення про підозру та про виклик на допит щодо рішення про анексію Криму.

Про це у Facebook написав Генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами наразі головна військова прокуратура продовжує досудове розслідування за фактом розв’язання та ведення представниками влади і Збройних Сил РФ агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Автономної республіки Крим і міста Севастополь та інших тяжких наслідків.

"На підставі зібраних доказів 01.03.2018 складено повідомлення про підозру Голові та 18 суддям Конституційного Суду Російської Федерації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків)", - написав Луценко.

"У відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, 06.03.2018 за допомогою кур’єрської служби міжнародної доставки та електронною поштою письмові повідомлення про підозру разом із пам’ятками про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня 2018 року, доставлені за місцем роботи підозрюваних (Конституційний Суд РФ, отримав працівник секретаріату Сенякова)", - повідомив Генпрокурор.

Він зазначив, що у разі, якщо вони не з’являться до Головної військової прокуратури у визначений строк без поважних причин, то будуть оголошені в розшук, а до суду буде скеровано клопотання про надання дозволу на їх затримання з метою доставки в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За його словами, 18 березня 2014 року у Москві за участю російського президента Володимира Путіна та самопроголошених представників так званої "влади Криму" Сергія Аксьонова, Володимира Константинова та Олексія Чалого підписано "Договір про прийняття до РФ Республіки Крим і створення у складі РФ нових суб’єктів", який є "нікчемним з правової точки зору".

А наступного дня судді КС РФ, діючи за попередньою змовою групою із представниками влади та Збройних Сил РФ, грубо знехтувавши порядком розгляду та вимогами російського законодавства та міжнародних зобов’язань Російської Федерації, одноголосно визнали його таким, що начебто відповідає Конституції РФ.

"При чому, як зізнався відразу після вчинення вказаного злочину в своєму інтерв’ю сам Голова КС РФ Зорькін В.Д."фактично судді виготовили кінцевий документ упродовж двох годин, що є безпрецедентним випадком для вищої юридичної інстанції Росії", а поспіх із прийняттям рішення "диктували події" та "прохання президента"", - зазначив Генпрокурор.

Луценко додав, що згідно з вимогами російського законодавства, договір про прийняття нового суб’єкта Російської Федерації може бути ратифікованим лише в тому випадку, якщо Конституційний Суд РФ визнає цей договір таким, що відповідає Конституції Російської Федерації.

"Таким чином, штучна легітимізація керівництвом Російської Федерації окупації частини території України – Автономної республіки Крим і міста Севастополь, була б неможливою без указаного незаконного рішення суддів Конституційного Суду РФ", - сказав Генпрокурор.

За його словами, зазначеними діями судді Конституційного Суду Росії сприяли представникам влади і Збройних Сил РФ шляхом усунення перешкод у вчиненні ними умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків у вигляді окупації частини території України та заподіяння матеріальних збитків на суму понад один трильйон гривень.