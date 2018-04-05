Суд у справі про держзраду Януковича допитає Добкіна

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Четвер, 5 квітня 2018, 15:14

Оболонський районний суд Києва дозволив допитати народного депутата від "Опозиційного блоку", екс-главу Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна в якості свідка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

На засіданні в четвер суд задовольнив клопотання адвокатів Януковича, передає "Інтерфакс-Україна".

Суд запропонував стороні захисту визначитися разом з Добкіним і забезпечити явку свідка на засідання 12, 18 або 19 квітня.

При цьому суд не зміг заслухати в четвер колишнього депутата Вишгородської райради від Партії регіонів Анатолія Кобилинського – директора охоронної фірми "Гроссер", яка здійснювала охорону резиденції "Межигір'я" під час президентства Януковича.

Свідок направив електронну телеграму до суду, що не може прибути з поважних причин. Адвокат Ігор Федоренко зазначив, що Кобилинський не може прибути до суду через сімейні обставини.

Сторона звинувачення у відповідь на це запропонувала здійснити привід цього свідка в суд.

Крім того, прокурори виступили проти задоволення судом додаткових свідків з боку захисту. На думку звинувачення, збільшення кількості свідків, які можуть повідомити одні і ті ж відомості і обставини, буде тільки затягувати процес.

Також прокурори вказали на те, що адвокати Януковича не можуть забезпечити явку своїх свідків до суду.

З 14 лютого в Оболонському райсуді у справі про держзраді екс-президента були допитані лише 4 з 20 дозволених судом свідків захисту.

Теми: справа про держзраду Янукович суд Добкін
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