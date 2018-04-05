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МЗС запрацює по-новому: Рада ухвалила президентський закон про дипслужбу

Четвер, 5 квітня 2018, 15:56

Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про дипломатичну службу" в новій редакції.

Проект №7322 у другому читанні та в цілому підтримали 276 депутатів, повідомляє "УНІАН"

Так, законом визначаються посади дипломатичної служби та працівників, що виконують функції з обслуговування, а також категорії дипломатичних посад і дипломатичні ранги.

Передбачається, що зараховування до дипслужби здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду дипломатичної служби за результатами конкурсу, крім визначених цим законом випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює президент.

Конкурс на зайняття посади дипломатичної служби проводиться конкурсною комісією МЗС.

Відзначається, що вперше при призначенні особи на посаду до дипслужби встановлюється випробувальний термін до 6 місяців, який є обов'язковим.

При цьому, особам, які призначаються президентом, випробування не встановлюється.

Міністр закордонних справ вносить президенту подання про призначення надзвичайного і повноважного посла України, надзвичайного і повноважного посла України з резиденцією в Києві, постійного представника України при міжнародній організації, голови місії України при міжнародній організації і т.д.

Також до посадових осіб дипломатичної служби з присвоєнням дипломатичного рангу тепер будуть віднесені і громадяни України, які займали або займають посади в Раді Європи, його органах, Європейському суді з прав людини, Організації НАТО з підтримки і постачання, а також посади в інших публічних міжнародних організаціях або установах, членом або учасником яких є Україна і які уклали угоду, яка визначає привілеї та імунітети.

Українцям, які займали керівні посади в міжнародних інстанціях буде присвоюватися дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Також вводиться обов'язкова ротація дипломатів, які не зможуть відмовитися поїхати в "менш престижне" посольство, а також навчання в профільних закладах як в Україні, так і за її межами.

Вводиться можливість дипломатичної служби за контрактом, підвищується рівень соціального захисту дипломатів і членів їх сімей та інше.

Міністр іноземних справ Павло Клімкін подякував депутатам за підтримку нового закону про дипслужбу, зазначивши, що тепер є сучасний закон для сучасної європейської дипломатичної служби та для захисту інтересів України та її громадян.

Закон вступає в силу через 6 місяців після його публікації.

Як повідомлялося, у листопаді 2017 року президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект "Про дипломатичну службу".

За його словами, законопроект підвищить престижність дипслужби та реформує її до сучасних  європейських і світових стандартів.

Українська правда

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Теми: МЗСВерховна Радазаконодавство
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