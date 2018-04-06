Трамп заявив, що не знає про виплату порнозірці $130 тис за мовчання про секс із ним

Президент США Дональд Трамп наполягає, що він не платив $ 130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд за мовчання про секс з ним.

Про це пише AFP.

Трамп відповів "ні", коли його запитали, чи знає він про виплату, яку зробив його адвокат Майкл Коен незадовго до виборів в 2016 році.

Трамп сказав, що не знає, чому Коен зробив платіж.

"Вам доведеться запитати Майкла Коена, Майкл - мій адвокат, вам доведеться запитати Майкла", - сказав він.

На питання, чи знає він, звідки прийшли гроші, Трамп відповів журналістам: "Ні, я не знаю".

Актриса Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелс, стверджує, що гроші були виплачені, щоб приховати їх побачення, яке відбулось більше, ніж десять років тому.

Раніше адвокат Трампа Майкл Коен зізнався, що платіж був здійснений, але не вказав, з якої причини.

При цьому нещодавно він подав до суду на порноактрису, вимагаючи 20 мільйонів доларів через те, що вона порушила домовленість про нерозголошення інформації про інтимний зв'язок.

Цей позов був негайно оскаржений її адвокатом Майклом Авентаті.

За словами актриси, угода про секретність недійсна, бо Трамп не підписав її, але його люди змушують її мовчати.

Як повідомлялося, детектор брехні показав, що Стормі Деніелс в 2006 році дійсно мала сексуальний контакт з Дональдом Трампом.

На той час Трамп був уже одружений на Меланії, а їхньому синові Беррону було кілька місяців.

Стормі Деніелс пройшла тест на поліграфі ще в 2011 році на прохання журналу InTouch, який брав у неї інтерв'ю. Але його результати тоді не були оприлюднені.