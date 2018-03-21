Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Детектор брехні: Порнозірка говорила правду про секс із Трампом

Середа, 21 березня 2018, 10:25
Детектор брехні: Порнозірка говорила правду про секс із Трампом

Поліграф показав, що колишня порноактриса Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелс, у 2006 році справді мала сексуальний контакт із Дональдом Трампом.

Про це йдеться в копії звіту, отриманого NBC News 20 березня.

Тест на детекторі брехні Кліффорд пройшла ще в 2011 році на прохання журналу InTouch, який брав у неї інтерв'ю. Але його результати тоді не було оприлюднено.

Експертиза показала 99% ймовірності того, що порнозірка і стриптизерка говорила правду про незахищений секс із Трампом.

Як пише "The Wall Street Journal", адвокат Стефані Кліффорд заплатив 25 000 доларів за права на відеозапис проходження актрисою детектора брехні, розповів експерт із поліграфа, який проводив тест.

Стефані Кліффорд пройшла поліграф у 2011 році
Стефані Кліффорд пройшла поліграф у 2011 році
NBC News

Адвокат жінки Майкл Авентаті підтвердив NBC News, що заплатив 25 000 доларів, щоб купити відео з тестом на поліграфі разом із відповідною документацією. Він зазначив, що деякі медіа також намагалися купити це відео.

За даними ЗМІ, екзаменатор поставив "Стормі" низку запитань, три з яких були пов'язані з сексуальним контактом із Дональдом Трампом в липні 2006 року.

На той час Трамп був уже одружений на Мелані, а їхньому синові Беррону було кілька місяців.

"Стормі" й Трамп
intouchweekly.com

Авентаті наголосив, що Кліффорд пройшла тест на детекторі брехні задовго до того, як Трамп висунув свою кандидатуру на посаду президента США – і цей тест підтверджує їхні стосунки.

"Де результати його тесту, які стверджують інше? Де результати тесту (адвоката) Коена, які стверджують інше? Коли це закінчиться, американський народ дізнається правду про взаємовідносини та приховування (їх)", – заявив адвокат Кліффорд.

Як відомо, Кліффорд і команда Трампа судяться через угоду про нерозголошення в обмін на 130 000 доларів, яку було підписано незадовго до виборів 2016 року.

За словами актриси, угода про секретність недійсна, бо Трамп не підписав її, але його люди змушують її мовчати.

Адвокат Білого дому заперечував, що у президента були сексуальні стосунки з Кліффорд.

Особистий адвокат Трампа Майкл Коен каже, що він фасилітував платіж у розмірі 130 000 доларів – і ці кошти досі не відшкодовано Трампом чи його штабом.

Адвокат Трампа нещодавно подав до суду на Кліффорд, вимагаючи 20 мільйонів доларів через те, що вона порушила домовленість про нерозголошення інформації про інтимний зв'язок.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
Усі новини...
Реклама: