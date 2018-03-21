Детектор брехні: Порнозірка говорила правду про секс із Трампом

Поліграф показав, що колишня порноактриса Стефані Кліффорд, відома як Стормі Деніелс, у 2006 році справді мала сексуальний контакт із Дональдом Трампом.



Про це йдеться в копії звіту, отриманого NBC News 20 березня.



Тест на детекторі брехні Кліффорд пройшла ще в 2011 році на прохання журналу InTouch, який брав у неї інтерв'ю. Але його результати тоді не було оприлюднено.



Експертиза показала 99% ймовірності того, що порнозірка і стриптизерка говорила правду про незахищений секс із Трампом.



Як пише "The Wall Street Journal", адвокат Стефані Кліффорд заплатив 25 000 доларів за права на відеозапис проходження актрисою детектора брехні, розповів експерт із поліграфа, який проводив тест.

Стефані Кліффорд пройшла поліграф у 2011 році NBC News

Адвокат жінки Майкл Авентаті підтвердив NBC News, що заплатив 25 000 доларів, щоб купити відео з тестом на поліграфі разом із відповідною документацією. Він зазначив, що деякі медіа також намагалися купити це відео.



За даними ЗМІ, екзаменатор поставив "Стормі" низку запитань, три з яких були пов'язані з сексуальним контактом із Дональдом Трампом в липні 2006 року.



На той час Трамп був уже одружений на Мелані, а їх ньому синові Беррону було кілька місяців.

Авентаті наголосив, що Кліффорд пройшла тест на детекторі брехні задовго до того, як Трамп висунув свою кандидатуру на посаду президента США – і цей тест підтверджує їхні стосунки.



"Де результати його тесту, які стверджують інше? Де результати тесту (адвоката) Коена, які стверджують інше? Коли це закінчиться, американський народ дізнається правду про взаємовідносини та приховування (їх)", – заявив адвокат Кліффорд.



Як відомо, Кліффорд і команда Трампа судяться через угоду про нерозголошення в обмін на 130 000 доларів, яку було підписано незадовго до виборів 2016 року.



За словами актриси, угода про секретність недійсна, бо Трамп не підписав її, але його люди змушують її мовчати.



Адвокат Білого дому заперечував, що у президента були сексуальні стосунки з Кліффорд.



Особистий адвокат Трампа Майкл Коен каже, що він фасилітував платіж у розмірі 130 000 доларів – і ці кошти досі не відшкодовано Трампом чи його штабом.



Адвокат Трампа нещодавно подав до суду на Кліффорд, вимагаючи 20 мільйонів доларів через те, що вона порушила домовленість про нерозголошення інформації про інтимний зв'язок.