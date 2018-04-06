Росія в ООН виступила з погрозами і звинуваченнями проти Британії

На засіданні Ради Безпеки ООН Росія звинуватила Великобританію в фабрикації справи Скрипаля.

Про це пише BBC.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя попередив британську владу, що вони грають з вогнем, звинувачуючи Москву в замаху на життя Сергія і Юлії Скрипалів.

Небензя поскаржився, що до Юлії Скрипаль, яка є громадянкою Росії, не допускають російського консула.

Він також заявив, що Велика Британія відмовляється від співпраці з Москвою, що з її вини погіршилися відносини Росії з багатьма країнами Заходу, що Лондон не допускає до розслідування російських слідчих і відмовляється ділитися новою інформацією.

За словами Небензі, Росію звинуватили в злочині, не надавши вагомих доказів.

Російський дипломат звинуватив Велику Британію в створенні "фейковиої історії", яку назвав смаженою качкою, дії Лондона - грою з вогнем, аргументацію замаху на вбивство Сергія та Юлії Скрипалів - каламутною, а звинувачення проти Росії у використанні хімічної зброї в Солсбері - театром абсурду.

Небензя заявив, що "Новічок" - це не російський копірайт. За його словами, незважаючи на російську назву, його придумали на Заході для лінійки бойових отруйних речовин.

За його словами, основною психотропною зброєю є західна преса, що "повторює бездоказову брехню". Він навіть порівняв поведінку журналістів з тактикою фашистської пропаганди.

"Оскільки британська влада, анітрохи не соромлячись, має нахабство заявляти, що за інцидентом в Солсбері з великою ймовірністю стоїть Росія, ми з такою ж часткою ймовірності припускаємо, що за цією мега-провокацією стоять спецслужби деяких країн", - заявив дипломат.

Постпред Росії в ООН також висміяв британську формулу highly likely (дуже ймовірно), яку офіційний Лондон використовував для визначення впевненості в причетності Москви до замаху на Скрипалів.

Він кілька разів повторив, що Москва не має ніякого відношення до отруєння в Солсбері.

Як повідомлялося, представник Сполученого Королівства в ООН Карен Пірс перерахувала ряд причин, за якими вважає РФ причетною до отруєння.