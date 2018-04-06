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У Раді є ідея перейменувати Дніпропетровську область

П'ятниця, 6 квітня 2018, 09:44
У Раді є ідея перейменувати Дніпропетровську область

Позафракційний депутат Андрій Денисенко наступного тижня планує зареєструвати у Верховній Раді пропозицію перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську.

"Маю на руках 150 підписів народних депутатів під проектом змін до Конституції України - за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. З різних фракцій і груп, крім Опозиційного блоку", – написав він у Facebook.

"Після Великодня планую зареєструвати його в апараті Верховної Ради", – повідомив Денисенко.

Він вважає, що "спільними зусиллями громадськості, науковців та культурних діячів, які ініціювали цей процес, та народних депутатів край п‘яти Січей нарешті отримає гідну назву, позбудеться тавра прізвища одного з організаторів Голодомору".

"Серце козацького краю поверне собі ім‘я, дароване предками, в час, коли уславлений дух Січі після трьох сотень років російського полону знов буяє степом і ярами над Дніпром. Врешті, назва во славу Січі, захисниці України – найкраща для області, яка зупинила Путіна", – заявив Денисенко.

Він подякував землякам та іншим депутатам, які підтримали цю ініціативу.

Як відомо, Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.

Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.

У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Станом на 6 квітня вона набрала лише 3850 голосів із необхідних 25000, хоча залишилося лише 19 днів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпропетровська областьВерховна Рададекомунізація
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