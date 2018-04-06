Поклонська і Ко пропонують дозволити жителям окупованого Донбасу працювати в Росії без дозволів

До Держдуми Росії внесли законопроект, який дозволяє власникам паспортів терористичних організацій ДНР і ЛНР влаштовуватися на роботу в Росії без отримання дозволу або патенту.

Згідно з сайтом Держдуми, законопроект № 434992-7 перебуває на розгляді.

Його підготували незаконно обрані депутати від Криму Дмитро Бєлік, Андрій Козенко і Наталя Поклонська в співавторстві з іншими парламентарями.

Документ пропонує внести зміни до статті 13 Федерального закону "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації", доповнивши її частину, яка регулює право роботодавця і замовника робіт залучати іноземних працівників при наявності дозволу на роботу або патенту.

При цьому власників паспортів "ДНР" і "ЛНР" хочуть прирівняти до осіб, на яких цей порядок не поширюється, - до біженців або тих, що мають тимчасовий притулок на території РФ.

Згідно з пояснювальною запискою, в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей і зупинені багато великих підприємств, і значна кількість жителів цих територій залишилися без роботи.

Також наголошується, що 18 лютого 2017 року президент Росії Володимир Путін визнав в РФ документи і реєстраційні знаки транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України.

"Станом на 25 січня 2017 року паспорти громадян Донецької і Луганської народних республік отримали 259 974 особи (157 500 і 102 474 осіб відповідно)", - йдеться в пояснювальній записці.

Зміни в закон припускають, що вони вступлять в силу з дня їх офіційного опублікування.

Ця ж група депутатів внесла в Держдуму інший законопроект, який дозволить жителям окупованих територій Донбасу перебувати в Росії весь час, поки діє указ Путіна про визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР".