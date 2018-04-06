Гройсман про турбіни "Siemens" у Криму: Зробимо все, щоб вони не працювали

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що українська сторона вживає всі можливі заходи для того, щоб чотири турбіни німецької компанії "Siemens", які були обманним шляхом завезені Росією до окупованого Криму, ніколи там не працювали.

Про це він сказав у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Перед цим депутат Рефат Чубаров запитав, що уряд робить для того, щоб унеможливити роботу німецьких турбін на території окупованого півострову.

"Ми вживаємо дії по всіх напрямках, дипломатичних і інших каналах, для того, щоб блокувати їх роботу і вимагати реакції для введення додаткових санкцій до країни-агресора", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що скандал, який відбувається наразі довкола цих турбін, затверджує те, що санкційна політика по відношенню до Росії діє.

У свою чергу міністр закордонних справ Павло Клімкін додав, що неодноразово звертався з цього приводу до керівництва німецького уряду, європейського Союзу та безпосередньо до "Siemens".

"Я зустрічався з керівництвом "Siemens" і ми скоординовано намагалися перебити це шляхом подачі відповідних судових позовів і зараз продовжуються судові розгляди щоб турбіни, які були завезені до окупованого Криму обманним шляхом не працювали там", - сказав міністр.

За його словами, він отримав від керівництва "Siemens" та від німецького уряду обіцянки, що вони готові діяти і політичним, і судовим шляхом, щоб цьому запобігти.

Раніше дев'ятий арбітражний апеляційний суд визнав законною відмову суду нижчої інстанції прийняти забезпечувальні заходи за позовом російської "дочки" німецького концерну Siemens до структур "Ростех" з приводу поставки турбін для споруджуваних в Криму електростанцій.

Як повідомлялося, в липні 2017 року Siemens подав позови проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Відповідачами за позовом є ВАТ "ВО" Технопромекспорт ", ТОВ" ВО "Технопромекспорт" і ТОВ "Сіменс Технології газових Турбін" (спільне підприємство Siemens і російської компанії "Силові машини").

У німецькому концерні стверджують, що отримали з надійних джерел інформацію про те, що принаймні дві з чотирьох газотурбінних установок, які були поставлені для проекту в Тамані, опинилися в Криму. Як заявляє Siemens, такий розвиток подій є явним порушення контрактів, що забороняють клієнту постачати обладнання на півострів.

"Внаслідок цього Siemens ініціював кримінальне розслідування відносно відповідальних осіб. Більш того, Siemens подав позови про припинення будь-яких додаткових поставок до Криму і повернення вже доставленого обладнання в його початкове місце призначення - Тамань", - сказав представник компанії Вольфрам Трост.

Раніше Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

4 серпня 2017 року Євросоюз розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму.

Пізніше компанія "Технопромекспорт" подала позов у суд Європейського союзу з вимогою скасувати санкції, що були накладені на компанію у зв'язку з поставками турбін Siemens в окупований Крим.