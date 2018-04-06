Президент Петро Порошенко задекларував ще майже 1 млн гривень процентного доходу від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку.



Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в реєстрі електронних декларацій.

3 квітня він задекларував 994 480 гривень відсотків від трьох вкладів в цьому банку: 577 659 гривень, 308 085 гривень і 108 736 гривень.



У січні-березні Порошенко задекларував 2 997,6 тис. гривень процентного доходу від вкладів в МІБ.



В кінці березня Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік.

Згідно з нею, загальна сума доходів президента за рік дорівнює 16 303 874 гривень.