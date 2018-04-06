Порошенко задекларував черговий мільйон дивідендів

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П'ятниця, 6 квітня 2018, 14:04

Президент Петро Порошенко задекларував ще майже 1 млн гривень процентного доходу від вкладів в Міжнародному інвестиційному банку.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в реєстрі електронних декларацій.

3 квітня він задекларував 994 480 гривень відсотків від трьох вкладів в цьому банку: 577 659 гривень, 308 085 гривень і 108 736 гривень.

У січні-березні Порошенко задекларував 2 997,6 тис. гривень процентного доходу від вкладів в МІБ.

В кінці березня Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік.

Згідно з нею, загальна сума доходів президента за рік дорівнює 16 303 874 гривень.

Українська правда
Теми: Порошенко банки
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