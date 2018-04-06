Порошенко задекларував черговий мільйон відсотків від банківських вкладів
Президент Петро Порошенко знову задекларував майже 1 млн гривень доходів у вигляді відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.
Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в реєстрі електронних декларацій.
Проценти були нараховані з трьох вкладів Порошенка: 577 659 гривень, 308 085 гривень і 108 736 гривень.
Загальна сума доходу склала 994 480 гривень.
У жовтні 2017 року повідомлялося, що з початку року Міжнародний інвестиційний банк збільшив чистий прибуток в 2,5 рази до 78,364 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом 2016 роки (31,4 мільйона).
В кінці березня Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік.
Згідно з нею, загальна сума доходів президента за рік дорівнює 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривень.