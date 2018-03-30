Президент Петро Порошенко подав декларацію про доходи за 2017 рік. Згідно з нею, загальна сума доходів президента за рік дорівнює 16 303 874 гривень.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривень – проценти по депозитах. З цими та іншими даними можна ознайомитися у електронній декларації Петра Порошенка за 2017 рік, яка сьогодні з'явиться у відкритому доступі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сума коштів, які Петро Порошенко зберігав на банківських рахунках у минулому році, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів.

Протягом 2017 року Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

"Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко, його нерухомого та рухомого майна: нічого нового у порівнянні з 2016 роком", - зазначає прес-служба.

Як відомо, згідно з декларацією Порошенка за 2016 рік, загальна сума його доходу склала 12 295 570 гривень, заробітна плата тоді склала 366 342 гривень, проценти - 11 902 976 гривень, відчуження цінних паперів та корпоративних прав - 26 252 гривень.

За даними декларації Порошенка за 2016 рік, у банках він зберігав 80 780 гривень (з них 34 390 гривень його, а решта його дружини Марини Порошенко), 26 984 454 доларів (1 063 988 доларів він зберігає у Ротшильд Банк АГ, а решту у власному "Міжнародному інвестиційному банку"), 14 185 євро (з них 9 885 належать йому, а решта дружині), 393 фунтів стерлінгів.

У готівці в 2016 році Порошенко мав 60 тисяч доларів і 180 тисяч гривень.

Крім того, його дружина Марина Порошенко у 2016 році заробила 75 тисяч гривень у вигляді зарплати у "Благодійному Фонді Петра Порошенка".