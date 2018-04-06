У водіїв-новачків відбиратимуть посвідчення назавжди
П'ятниця, 6 квітня 2018, 14:59
Кабінет міністрів постановив не повертати перше посвідчення водія, вразі якщо той здійснив правопорушення і був позбавлений права керувати транспортним засобом.
Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі в п'ятницю.
Документом передбачено, що "повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється".
У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на два роки.
Якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, водій може отримати постійне посвідчення.
Українська правда