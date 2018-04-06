Кабміну рекомендують звільнити держсекретаря Мінекології

Комісія з питань вищого корпусу держслужби рекомендувала звільнити Геннадія Дмитренка з посади державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів.

Відповідне рішення, згідно з протоколом засідання, комісія ухвалила 28 березня.

За місяць до цього, 28 лютого, Кабінет міністрів відсторонив Дмитренка час дисциплінарного провадження, а обов’язки держсекретаря поклав на начальника управління експертної роботи та організаційно-аналітичного забезпечення (секретаріат) Мінекології Олену Гаврилюк.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби затвердила висновок про наявність у діях Дмитренка дисциплінарного проступку та підстав для його звільнення за порушення присяги.

Йдеться про систематичне перешкоджання оголошенню конкурсів на зайняття посад державної служби, непризначення на посади переможців конкурсів, скасування та перенесення конкурсів.

Також Дмитренкові дорікають за неприведення наказу Мінекології від 15 червня 2016 року №219 у відповідність до вимог закону "Про державну службу".

Крім того, він нібито не забезпечив своєчасну виплату премії за серпень 2017 року і не дотримався вимог законодавства щодо погодження положення про преміювання з виборним органом первинної профспілкової організації міністерства, неналежно організував підготовку службових записок від керівників структурних підрозділів.

Також Дмитренко не забезпечив виконання доручення міністра від 23 лютого 2018 року щодо ініціювання службового розслідування.

Самого Дмитренка заслухали на засіданні.

За порушення присяги держслужбовця Кабміну запропонували звільнити Дмитренка. За це проголосували 9 членів комісії, жоден не висловився проти.

22 грудня 2016 року Конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала Геннадія Дмитренка державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів.

До цього він був першим заступником голови Житомирської обласної держадміністрації.

У 2011-2013 роках Дмитренко був заступником міського голови Бучі Анатолія Федорука, якого Генпрокуратура звинувачувала в незаконній забудові лісів. Дмитренко фігурував у квартирному скандалі.