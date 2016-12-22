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Комісія обрала держсекретарів в міністерства Семерака і Кутового

Четвер, 22 грудня 2016, 19:32

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Уляну Грачову держсекретарем Міністерства аграрної політики і Геннадія Дмитренко державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в четвер, передають Українські Новини.

Наразі Грачова є заступником начальника управління економічного розвитку та регуляторної політики департаменту з питань фінансового та економічного розвитку – заступника відділу економічного розвитку секретаріату Кабінету міністрів.

Також конкурсна комісія мала обрати резервного кандидата, який на протязі 1 року мав би право бути призначеним держсекретарем, якби Грачова відмовилася від посади або стався б форс-мажор.

У той же час другий кандидат, який пройшов у фінал конкурсу (керівник регіонального контактного пункту "Продовольча безпека, стабільне сільське господарство, морські дослідження і біоекономіка" програми Європейської комісії фінансування наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" Олександр Галущенко), не набрав достатньої кількості балів, щоб стати резервним кандидатом.

До недавнього часу Дмитренко був першим заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації, але 15 грудня був звільнений з посади.

У той же час 3 інших кандидата, які пройшли у фінал конкурсу, не набрали достатньої кількості балів, щоб стати резервним кандидатами.

Ними були директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Ковтунов, директор департаменту стратегічної економічної політики Мінекології Леся Карнаух і директор юридичної компанії "Ніка" Олексій Ботезату.

Обидва конкурси були проведені повторно в зв'язку з тим, що конкурсна комісія в перший раз не обрала держсекретарів, так як всі кандидати не набрали необхідної кількості балів.

Як відомо, раніше Кабінет Міністрів оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря і 4 заступників держсекретарів.

До призначення держсекретарів їхні повноваження виконують заступники міністрів – керівники апаратів, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.

У грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів.

Теми: Кабінет міністрівКабінет міністрів
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