Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт до 12 травня

Так званий "Верховний суд Криму" у Сімферополі продовжив арешт фігурантів Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на 30 діб – до 12 травня.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Адвокат підсудних Сергій Легостов розповів виданню, що судді проігнорували клопотання про представлення матеріалів справи та інших документів, які підтверджують, що справу не направили до Північно-Кавказького окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону.

Раніше у російській прокуратурі стверджували, що справа перебуває в Криму.

Однак у захисту на руках є документи про те, що справу вже передали до Ростова-на-Дону, де розміщений Північно-Кавказький окружний суд.

За словами адвоката, всі четверо фігурантів не скаржаться на самопочуття.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною.