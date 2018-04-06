Для Балуха важливо залишатися в Криму через маму – адвокат про його обмін

280 переглядів
П'ятниця, 6 квітня 2018, 21:44

Для арештованого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха дуже важливо залишатися на півострові через маму.

Про це в інтерв’ю "Крим.Реалії" розповіла його адвокат Ольга Дінзе.

"Для Балуха дуже важливо залишатися в Криму, оскільки там проживає його мама. У неї стан здоров'я нестабільний, низка хронічних захворювань, за нею потрібний постійний догляд. Мама не хоче залишати Крим, оскільки вона там народилася, усе життя прожила. Для них це дуже складний етап у житті. Тому я думаю, що питання про обмін обговорюватиметься, але я не впевнена, що сам Балух ухвалюватиме таке рішення та поїде з території Криму", – сказала захисник.

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Стан здоров’я Володимира Балуха, який тримає голодування, погіршується, але він не має наміру зупиняти протест.

Теми: політв'язні Крим анексія Росія
powered by lun.ua
По темі
Суд в окупованому Криму не задовольнив скаргу на продовження арешту Балуху 5 квітня 2018, 21:30
Балух не має наміру припиняти голодування, його стан погіршується – адвокат 5 квітня 2018, 00:51
Фігурантам "справи українських диверсантів" продовжили арешт 4 квітня 2018, 21:49
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Адвокати внесли заставу за капітана судна "Норд"
Ryanair зайде в Україну на 2 місяці раніше і анонсував новий рейс
Україна введе такі ж санкції проти Росії, як і США
Усі новини
київ

На Михайлівській відкрився бар з українськими настоянками

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки