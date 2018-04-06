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Для Балуха важливо залишатися в Криму через маму – адвокат про його обмін

П'ятниця, 6 квітня 2018, 21:44

Для арештованого в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха дуже важливо залишатися на півострові через маму.

Про це в інтерв’ю "Крим.Реалії" розповіла його адвокат Ольга Дінзе.

"Для Балуха дуже важливо залишатися в Криму, оскільки там проживає його мама. У неї стан здоров'я нестабільний, низка хронічних захворювань, за нею потрібний постійний догляд. Мама не хоче залишати Крим, оскільки вона там народилася, усе життя прожила. Для них це дуже складний етап у житті. Тому я думаю, що питання про обмін обговорюватиметься, але я не впевнена, що сам Балух ухвалюватиме таке рішення та поїде з території Криму", – сказала захисник.

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Стан здоров’я Володимира Балуха, який тримає голодування, погіршується, але він не має наміру зупиняти протест.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніКриманексіяРосія
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