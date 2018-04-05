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Балух не має наміру припиняти голодування, його стан погіршується – адвокат

Четвер, 5 квітня 2018, 00:51
Балух не має наміру припиняти голодування, його стан погіршується – адвокат

Стан здоров’я засудженого в анексованому РФ Криму українського активіста Володимира Балуха, який тримає голодування, погіршується, але він не має наміру зупиняти протест.

Про це Крим.Реалії заявила його адвокат Ольга Дінзе.

"Йому голодування дається важко. Крім того, відбуваються постійні провокації з боку представників адміністрації установи, які приносять йому смачні продукти, спокушаючи його все ж почати приймати їжу. Це трохи дестабілізує його, але він тримається і тримає своє слово", – сказала адвокат.

Представники російських правоохоронних органів в Криму справу Балуха, умови утримання і стан його здоров’я публічно не коментують.

4 квітня у "Верховному суді" окупованого Криму розглядали скаргу захисту Балуха щодо продовження йому запобіжного заходу.

Самого Балуха не доставили в будівлю суду, бо наразі він знаходиться в ІТТ смт. Роздольне. Він приймав участь в засіданні суду по відеозв'язку.

"Під час судового засідання Балух був у наручниках, що є грубим порушенням принципу презумпції невинуватості. Після того, як адвокат зробив відповідну заяву, наручники з українця були зняті", - заявили у "Кримській правозахисній групі".

Балух та його захист заявили суду про порушення права на захист активіста, бо участь в засіданні суду по відеозв'язку позбавляє його можливості конфіденційно спілкуватися з адвокатом, що є частиною права на захист.

У зв'язку з цим засідання продовжать 5 квітня.

16 січня 2018 року Володимира Балуха Роздольненський районний "суд" засудив до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

4 березня "Верховний суд" Криму змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі на 2 місяці - до 3 років і 5 місяців.

9 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

Наприкінці березня родичі Балуха заявили, що не можуть отримати інформацію про його стан здоров'я.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніКримРосія
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