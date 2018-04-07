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Доба в АТО: 42 обстріли, 2 поранених

Субота, 7 квітня 2018, 06:20

За минулу добу, 6 квітня, бойовики 42 рази обстріляли позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, 2 військових поранені.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії, а також озброєння БМП противник обстріляв наші позиції в Широкиному, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Пісків", – йдеться у звіті.

З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Лебединського, Мар’їнки та неодноразово Авдіївки.

Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю агресор застосував по укріпленнях ЗСУ неподалік Талаківки і Гнутового.

Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Павлополя, Шахти "Бутівка", Пісків і Кам’янки, а снайперський вогонь – вівся поблизу Широкиного.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Луганського", – наголосили у штабі.

Крім цього, 120 мм міномети окупанти застосували по захисниках н.п. Валуйське, а міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберні кулемети – по оборонцях Троїцького.

Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по позиціях сил АТО в районі н.п. Новолуганське.

Теми: АТОДонбас
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