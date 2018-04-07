У Facebook анонсували заходи для боротьби з втручанням у вибори

Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про нові інструменти, які запровадять у соцмережі для боротьби з втручанням у вибори.

У своїй заяві Цукерберг зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів і компанія планує зробити ще два "великих кроки".

Відтепер кожен рекламодавець, який хоче розміщувати політичні оголошення, має бути верифікованим. Окрім того соцмережа запровадить верифікацію модераторів великих сторінок.

"Ці кроки самі по собі не завадять усім, хто намагається грати з системою, але зробить набагато важчим те, що росіяни зробили під час виборів 2016 року, використовуючи фальшиві облікові записи та сторінки", - зазначив Цукерберг.

"Тепер рекламодавці мають підтвердити свою особистість і місцерозташування. Будь-якому рекламодавцю, який не пройде верифікацію, заборонять розміщувати політичні оголошення. Ми також позначимо їх і рекламодавці змушені будуть показати, хто оплатив оголошення. Ми запроваджуємо це у США і поширимо на решту світу у наступні кілька місяців", – заявив засновник Facebook.

Передбачається, що використання цього сервісу стане можливим влітку.

Другим "великим кроком" стане верифікація модераторів великих сторінок, що ускладнить модерацію сторінок за допомогою фейкових акаунтів або розповсюдження таким чином дезінформації чи суперечливого контенту, зазначив Цукерберг.

Він додав, що також створюється архів для пошуку старих політичних оголошень.

"Один з моїх головних пріоритетів на 2018 рік - підтримувати позитивний дискурс і запобігати втручанню у вибори, які пройдуть у США, Мексиці, Бразилії, Індії, Пакистані та інших країнах", - зазначив Цукерберг.

Також він зазначив, що компанія планує найняти "тисячі людей" для запуску зазначених сервісів і "сповнена рішучості" запровадити нові інструменти до виборів 2018 року.

Зазначимо, у листопаді 2018 року в США відбудуться вибори губернаторів і конгресменів.

Раніше Цукерберг повідомив, що Facebook заблокував понад 270 сторінок, які керувались з російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), що використовувалися для маніпуляцій громадською думкою у самій Росії, та сусідніх країнах, де використовують російську мову, зокрема, в Україні.

Більше про те, як захиститися у соцмережі, читайте у матеріалі "Facebook та інші: що вони про вас знають та як це виправити"