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У матчі 26 туру УПЛ "Динамо" розгромило "Зорю", "Шахтар" переміг "Верес"

Субота, 7 квітня 2018, 16:30

У матчі 26-го туру Прем'єр-ліги київське "Динамо"  з рахунком 4:0 розгромило луганську "Зорю".

Лише в першому таймі "Зоря" зуміла дати бій столичній команді. На 12-ій хвилині поєдинку "Динамо" забиває швидкий гол. Після подачі стандарту помилилися захисник та воротар і Бурда на штанзі проштовхнув м`яча у кут воріт - 1:0.

У гостей також було два гарних моменти для того, щоб забити гол. Після удару головою Чечера м`яч пролетів поруч зі штангою.

Ще в одному з моментів зі штрафного пробив Громов і київську команду рятує лише хрестовина воріт. У відповідь "Динамо" був удар зі стандарту Циганкова і тепер вже поперечка воріт зіграла за "Зорю".

На 51-й хвилині "Динамо" забиває гол з офсайду, який зараховує суддю Дердо. Все розпочалося з дального удару Гармаша і Лунін відбиває м`яча, який потрапив у штангу і відлетів до Вербича, що пробив під поперечку воріт, але вже перебуваючи у положенні поза грою.

Через три хвилини "біло-сині" забивають третій гол. Беседін вийшов сам на сам з воротарем і пробив Луніна - 3:0. На 67-й хвилині "Зоря" отримала шанс поновити інтригу, але удар Фаупали з пенальті парирував Денис Бойко. До 87-ї хвилини поєдинку "Динамо" були близьке, щоб збільшити рахунок, а ось гості догравали гру вже без моментів біля воріт Бойка.

На 88-й хвилині зустрічі рахунок став 4:0, коли на добивання вдало зіграв Циганков.

Ще в одному матчі 26 туру 7 квітня "Шахтар" на виїзді з рахунком 2:0 здолав "Верес". У "гірників" забитими м`ячами відзначилися Тайсон та Хочолава.

Теми: футбол
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