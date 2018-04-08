Сирія: Повстанці заявили, що Асад знову застосував хімзброю

Сирійське повстанське угрупування Джаїш аль-Іслам звинуватило урядові сили в тому, що вони скинули бочкову бомбу з отруйними речовинами на цивільне населення Думи в східній Гуті, від чого постраждало більше 500 осіб.

Про це пише Reuters.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, повідомила про 11 випадків симптомів задухи в місті, в тому числі у 5 дітей, після ударів скоєних сирійськими військовими літаками. Які речовини могли бути використані в атаці не уточнюється.

Ні повстанська група, ні обсерваторія також не згадали про будь-які смертельні випадки.

Сирійські державні ЗМІ заявили, що хімічної атаки не було, як тільки почали поширюватися повідомлення про неї.

"Терористи Джаїш аль-Іслам знаходяться в стані краху, і їх засоби масової інформації фабрикують хімічні атаки у відкритій і невдалу спробу перешкодити просуванню сирійської арабської армії", - заявило державне інформаційне агентство SANA, цитуючи офіційне джерело.

Уряд почав жорстку повітряну та наземну атаку на Думу, останнє повстанське містечко в східній частині Гути, в п'ятницю, убивши 48 осіб тільки за останні 24 години.

Державне телебачення показало хмари диму, що піднімається з Думи, де залишається Джаїш аль-Іслам, в той час як повстанці в інших частинах східної Гути прийняли пропозицію про безпечний прохід до повстанських районів на півночі країни.

Шість мирних жителів були вбиті в суботу мінометним обстрілом житлових кварталів столиці країни Дамаску, а ще 38 отримали поранення, повідомляють сирійські державні ЗМІ, звинувачуючи Джаїш аль-Іслам в нападах.

Представник прес-служби повстанського угрупування Хамза Біркдар заперечує це звинувачення.

Як повідомлялося, за даними ООН війська президента Сирії Башара аль-Асада в ході громадянської війни в цій країні майже 30 разів застосовували хімічну зброю.