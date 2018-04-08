Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирія: Повстанці заявили, що Асад знову застосував хімзброю

Неділя, 8 квітня 2018, 01:27

Сирійське повстанське угрупування Джаїш аль-Іслам звинуватило урядові сили в тому, що вони скинули бочкову бомбу з отруйними речовинами на цивільне населення Думи в східній Гуті, від чого постраждало більше 500 осіб.

Про це пише Reuters.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, повідомила про 11 випадків симптомів задухи в місті, в тому числі у 5 дітей, після ударів скоєних сирійськими військовими літаками. Які речовини могли бути використані в атаці не уточнюється.

Ні повстанська група, ні обсерваторія також не згадали про будь-які смертельні випадки.

Сирійські державні ЗМІ заявили, що хімічної атаки не було, як тільки почали поширюватися повідомлення про неї.

"Терористи Джаїш аль-Іслам знаходяться в стані краху, і їх засоби масової інформації фабрикують хімічні атаки у відкритій і невдалу спробу перешкодити просуванню сирійської арабської армії", - заявило державне інформаційне агентство SANA, цитуючи офіційне джерело.

Уряд почав жорстку повітряну та наземну атаку на Думу, останнє повстанське містечко в східній частині Гути, в п'ятницю, убивши 48 осіб тільки за останні 24 години.

Державне телебачення показало хмари диму, що піднімається з Думи, де залишається Джаїш аль-Іслам, в той час як повстанці в інших частинах східної Гути прийняли пропозицію про безпечний прохід до повстанських районів на півночі країни.

Шість мирних жителів були вбиті в суботу мінометним обстрілом житлових кварталів столиці країни Дамаску, а ще 38 отримали поранення, повідомляють сирійські державні ЗМІ, звинувачуючи Джаїш аль-Іслам в нападах.

Представник прес-служби повстанського угрупування Хамза Біркдар заперечує це звинувачення.

Як повідомлялося, за даними ООН війська президента Сирії Башара аль-Асада в ході громадянської війни в цій країні майже 30 разів застосовували хімічну зброю.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати відновлення зв'язку
20:43
Оновлено Повітряні сили повідомляють: ударні БпЛА рухаються на північ
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:15
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: