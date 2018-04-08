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ЗМІ: Скрипалям запропонують жити в США під новими іменами

Неділя, 8 квітня 2018, 06:50
ЗМІ: Скрипалям запропонують жити в США під новими іменами

Сергію та Юлії Скрипаль запропонують нові особистості і нове життя в США з метою захистити їх від подальших спроб вбивства.

Про це пише британське видання The Sunday Times.

Повідомляється, що чиновники британської розвідки МІ-6 провели переговори зі своїми колегами з ЦРУ про переселення жертв отруєння в Солсбері.

Джерела також повідомили, що жертви у свідомості і незабаром почнуть допомагати слідчим у розслідуванні нападу на них із застосуванням нервово-паралітичної речовини.

Юлія Скрипаль відхилила вимоги російського посольства в Лондоні про надання їй і її батькові їх консульської підтримки. Саме цей крок переконав британських чиновників, що вона може назавжди переїхати на Захід, пише видання.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня в британському Солсбері, відтоді вони обидва знаходяться в лікарні.

Юлія Скрипаль вийшла з критичного стану і опублікувала першу заяву після отруєння.

6 квітня стало відомо, що і Сергій Скрипаль більше не в критичному стані.

Російський телеканал "Росія 1" у програмі "60 хвилин" оприлюднив нібито запис телефонної розмови дочки Сергія Скрипаля Юлії з лікарні з її двоюрідною сестрою Вікторією.

В ході розмови Юлія розповіла, що "все добре, все вирішується, все йдуть на поліпшення, всі живі. У тата все нормально, зараз відпочиває, спить".

Як повідомлялося, Вікторія намагалася отримати візу на в'їзд до Великобританії, проте їй було відмовлено, зокрема, тому, що раніше вона не їздила до родичів у Велику Британію.

Тоді вона звернулася до прем'єр-міністра Терези Мей з проханням переглянути питання про видачу їй британської візи.

Британська розвідка вважає, що нервово-паралітична речовина "Новічок", якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів, була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Британія заявила, що Росія несе за це відповідальність. Росія заперечує свою причетність.

Теми: Велика БританіяСШАРосіяшпигунство
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