Порошенко привітав з Великоднем і нагадав про армію та миротворців

Президент Петро Порошенко привітав українців з Великоднем та нагадав слова Христа про мир та миротворців.

"Щоб не втратити добру перспективу, що відкрилася перед нашою країною, слід забезпечити мир - всередині країни, на зовнішніх кордонах. "Мир вам", - так казав Спаситель. А ще – "Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться", - зазначив глава держави, повідомляє прес-служба президента.

Він додав, що забезпечити мир "абсолютно неможливо без високопрофесійної армії, яка міцно тримає оборону на страх агресору та на спокій людям".

"Погляньте на цих мужніх воїнів. Хіба вони не вселяють віру в наші Збройні Сили, надію на мир та любов до України? Як і впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо", - зазначив Порошенко.

Глава держави додав, що "воскресіння – це перемога життя над смертю, правди над брехнею, світла над темрявою, перемога добра над злом".

"Це і наша з вами перемога над важкою економічною кризою, що її спричинила російська агресія. Цьогорічний Великдень – це є дуже особливий день, бо разом з ним приходить потроху і впевненість, що найважчі випробування вже точно позаду", - підсумував він.

Фото - прес-служба президента

У свою чергу глава уряду Володимир Гройсман зазначив, що свято Великодня "символізує очищення від негідних помислів, єднає у прагненні жити краще, здійснювати важливі вчинки".

"Щороку наша країна невпинно змінюється, і Великдень надихає всіх нас на нові звершення. ... Турбота про ближнього, увага до людини – ті принципи, на яких стоїть сучасна європейська країна. Наполеглива праця, віра у власні сили, відданість поставленій меті, єдність та згуртованість дають можливість реалізувати таку державу", - зазначив Гройсман, повідомляє прес-служба КМУ.