РосЗМІ: У Криму зіткнулися електричка та автобус - 5 загиблих, є поранені

У Криму внаслідок аварії на одному з залізничних переїздів на півночі півострова за участю електрички і мікроавтобуса загинули щонайменше п'ять осіб.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на дані оперативного штабу на місці НС.

"Попередньо, медичної допомоги потребували 10 постраждалих, 5 людей загинули", - повідомило джерело.

Зазначається, що аварію спровокував водій мікроавтобуса "Мерседес", який виїхав на переїзд перед електричкою.

Раніше представник південного регіонального центру МНС Росії повідомив, що аварія сталася на півночі Криму.

"Зіткнення сталося на нерегульованому залізничному переїзді в Армянську, - повідомило тоді джерело. - Електричка, за попередніми даними, не зійшла з рейок, у мікроавтобусі є постраждалі, можливо, загиблі".

За даними ГУ МНС РФ по Криму, повідомлення про аварію надійшло у групу порятунку об 11.45, пише РІА Крим.

"У Красноперекопському районі на залізничному полотні на нерегульованому переїзді сталося зіткнення електропоїзда, що слідував за маршрутом Армянськ - Джанкой з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, який прямував за маршрутом Севастополь - Армянськ. В результаті ДТП є постраждалі і загиблі у мікроавтобусі. За попередніми даними в електропоїзді ніхто не постраждав", - повідомили в МНС.

Зазначається, що рух електричок у зв'язку з ДТП не зупинено і буде продовжено відразу після завершення аварійно-рятувальних робіт. На місці працюють пожежно-рятувальний підрозділ МНС Росії по РК, а також слідчі органи і медики.