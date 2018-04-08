В ОРДО заявили, що вже наштампували і видали 172 тисячі "паспортів"

Представники ОРДО видали 172 тисячі "паспортів" так званої "Донецької народної республіки".

Про це в ефірі телеканалу бойовиків "Оплот ТВ" заявив "начальник міграційної служби ДНР" Володимир Краснощока, пишуть Новости Донбасса.

За його словами, "паспорти" видають у 30 "відділах" і "секторах міграційної служби", а у Горлівці та Макіївці - крім цього і у відділеннях "поліції".

Краснощока зазначив, що "паспорт" можуть за звичайною процедурою отримати звільнені за програмами полонених і іноземці (учасники бойового крила проросійських груп, що діють на окупованому Донбасі - ред.). Ця ж норма поширюється і на членів їх сімей.

Кампанія з видачі "паспортів ДНР" в ОРДО стартувала у березні 2016 року. У Росії документи, видані в ОРДЛО, є дійсними до врегулювання ситуації на Донбасі.