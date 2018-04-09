Росія звинуватила Ізраїль у ракетному ударі по авіабазі в Сирії

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Понеділок, 9 квітня 2018, 10:52

Міноборони Росії заявило, що ракетний удар по урядовій авіабазі в Сирії завдали ізраїльські літаки.

"9 квітня в період з 3:25 по 3:53 (за московським часом) два літаки F-15 ВПС Ізраїлю, не заходячи в повітряний простір Сирії, з території Лівану завдали удару вісьмома керованими ракетами по аеродрому Тіфор", - цитує "Інтерфакс" російське військове відомство.

У Міноборони РФ зазначили, що війська протиповітряної оборони Сирії змогли знищити п'ять з восьми ракет, а інші три ракети досягли західної частини аеродрому.

"Серед російських радників у Сирії постраждалих немає", - йдеться також в повідомленні.

У той же час, в ізраїльському військовому командуванні відмовляються коментувати повідомлення російської сторони про те, що удар по сирійській авіабазі T-4 було завдано літаками ВПС Ізраїлю.

"Представник Армії оборони Ізраїлю відмовився коментувати російську заяву", - написала у понеділок на своєму сайті газета "Джерузалем пост".

Як повідомлялося, у понеділок рано вранці сирійські державні ЗМІ повідомили про ракетний напад на військову авіабазу "Тіас" у Сирії, внаслідок якого загинули або отримали травми декілька людей.

Державне інформаційне агентство Сирії спочатку назвало повідомлення про ракетний удар на аеродромі "Тіас" "імовірною атакою США", але пізніше видалило згадку про Сполучені штати.

Водночас США заперечили свою причетність до ракетного удару в Сирії.

Українська правда
Теми: Росія Сирія Ізраїль
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