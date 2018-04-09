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У Сирії заявили про ракетний удар по авіабазі. США заперечили причетність

Понеділок, 9 квітня 2018, 09:01

Сирійські державні ЗМІ повідомили про ракетний напад на військовий аеропорт у Сирії, внаслідок якого загинули або отримали травми декілька людей.

Як пише ВВС, державне інформагентство "Сана" повідомило, що декілька ракет потрапили в авіабазу "Тіас", також відому як "T4", поблизу міста Хомс у перші години понеділка.

"Деталі все ще з'являються і незрозуміло, хто несе відповідальність", - зазначає ВВС.

Державне інформаційне агентство Сирії спочатку назвало повідомлення про ракетний удар на аеродромі "Тіас" "імовірною атакою США", але пізніше видалило згадку про Сполучені штати.

Водночас США заперечили свою причетність до ракетного удару в Сирії.

"Цього разу Міністерство оборони не проводить повітряних ударів у Сирії", - йдеться в заяві Пентагону.

"Однак ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримувати дипломатичні зусилля для притягнення до відповідальності тих, хто використовує хімічну зброю в Сирії та інших місцях", - додали там.

Пізніше Сирійська моніторингова група заявила, що від ракетного нападу на авіабазу в центральній Сирії загинули 14 людей, включаючи іранців, повідомляє АР.

Голова Сирійської моніторингової групи з прав людини Рамі Абдуррахман вважає, що більшість загиблих були або іранцями, або членами іранських груп.

Як повідомлялося, в ніч на неділю з'явилися повідомлення про чергову атаку на східну Гуту, під час якої було використано токсичний газBBC із посиланням на рятувальників повідомила про мінімум 70 загиблих. 

У Держдепі США заявили, що контролюють повідомлення і що Росія, яка воює на боці сирійського уряду, має нести відповідальність за використання смертоносних хімікатів.

У Міноборони РФ заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі (Східна Гута) бомби з хлором не відповідають дійсності.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Українська правда
Теми: СиріяСША
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