Польща готується оприлюднити головну причину Смоленської катастрофи

Польща незабаром оприлюднить технічний рапорт, у якому названо головну причину Смоленської катастрофи.

Про це в ефірі "Польського радіо" заявив голова підкомісії з питань розслідування катастрофи Антоній Мацеревич.

За його словами, рапорт дає відповідь на питання, як сталася катастрофа.

Він додав, що у технічному рапорті члени підкомісії зосередилися на питаннях, що стало безпосередньою причиною смерті людей на борту, адже попередні урядові комісії звертали увагу на сотні різних питань, окрім цього.

Мацеревич нагадав, що минулого року керівниця Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна Анодіна та Олексій Морозов, який очолював технічну комісію з розслідування причин Смоленської катастрофи заявили: росіянам було відомо, що у літака були перебої до того, як він впав, однак їх вони не вивчали, оскільки вони, на думку комісії, не були "важливими".

"Однак Морозов збрехав: росіяни розслідували причини цих перебоїв і виявили, що мав місце вибух, який вони пов'язали з гідравлічним ударом. Але хоча опис цього вибуху дуже точний, у Росії немає документації (щодо нього), ніхто досі не звернув на це уваги", - заявив Мацеревич.

"Головні технічні питання представлені у цьому рапорті. Ми не виключаємо, що з’являться якісь доказові матеріали, які поглиблять і уточнять технічні питання, що досі не розглядалися. Однак головна причина описана вичерпно і переконливо", - заявив Мацеревич.

Нагадаємо, літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту розбився 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний" поблизу Смоленська. У катастрофі загинули 96 осіб: польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що утримуючи уламки Ту-154М, Росія дає підстави вважати, що вона в чомусь винна. В уряді Польщі заявляли, що готують скаргу до Міжнародного Суду ООНчерез російське розслідування у справі Смоленської катастрофи та через відмову Росії повертати уламки літака ТУ-154М.

Росія вважає безпідставними звинувачення Польщі в приховуванні свідків, які можуть пролити світло на причини катастрофи літака президента Леха Качинського.

Прокуратура Польщі сформулювала звинувачення на адресу російських диспетчерів і третьої особи у вежі контролю за польотами у справі розслідування Смоленської катастрофи. Диспетчерів звинувачують в умисних діях, що призвели до катастрофи.

Також, за висновками комісії, з літаком сталася часткова дефрагментація за 900 метрів від лінії злітно-посадкової смуги аеропорту у Смоленську, а диспетчери неправильно вели президентський літак на посадку.

Українська правда, Укрінформ